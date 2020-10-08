США отреагировали на успешный запуск «Циркона»

Вашингтон отслеживает российские испытания ракет и учитывают их при формировании политики в сфере контроля над вооружениями, сообщил представитель американского Госдепартамента.

«Мы продолжаем следить за российской военной активностью и ракетными испытаниями, которые дают сведения для нашей политики в сфере контроля над вооружениями и безопасности», – заявил представитель Госдепа РИА «Новости».

Ранее об успешном запуске гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба вооруженных сил Валерий Герасимов. Ракета была запущена с фрегата «Адмирал Горшков» из Белого моря по цели в Баренцевом море, дальность полета составила 450 км, скорость – более восьми Махов.

Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» не является попыткой играть мускулами перед Западом.