Песков рассказал о работе спецслужб с записью Минска о Навальном

Российские спецслужбы провели необходимую работу с полученными от Минска записями перехваченного разговора по ситуации с Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Детальной информации на этот счет нет, но очевидно, что российские специальные службы сделали с этими записями то, что было необходимо», – сказал Песков, отвечая на вопрос, была ли проведена экспертиза переданного белорусской разведкой перехваченного разговора по ситуации с Навальным.

При этом Песков не стал уточнять, что именно было сделано российскими спецслужбами, передает РИА «Новости».

В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что радиоэлектронная военная разведка страны перехватила разговор Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального. Белорусский гостелеканал ОНТ обнародовал, предположительно, аудиозапись перехваченного разговора. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение «отравления» Навального не так важно – на войне «всякие методы хороши».

В кабмине ФРГ назвали «фиктивным разговором» опубликованную Белоруссией запись. Позже Лукашенко заявил, что на аудиозаписи общаются «не немцы, не поляки», а американцы, а оригинал записи уже передан Минском в ФСБ.

Во вторник ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ. Юрист и общественный деятель Илья Ремесло нашел серьезные противоречия с фактами в интервью Навального блогеру Юрию Дудю.