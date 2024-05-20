Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?18 комментариев
Риттер предсказал крах обороны ВСУ в случае открытия нового фронта
Экс-разведчик Риттер предсказал крах обороны ВСУ в случае открытия нового фронта
Оборону украинской армии ждет крах в случае открытия нового фронта в Сумской области, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.
Расширение Россией фронта на севере, в Сумской области, позволит разрушить структуру обороны ВСУ, поскольку на этом участке у киевского режима нет войск, сказал Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, передает РИА «Новости».
По мнению эксперта, у Украины уже нет мобилизационного ресурса для пополнения рядов ВСУ, распыление сил приведет эту армию к тотальному коллапсу.
Ранее Риттер отмечал, что сами жители Украины не готовы «воевать до последнего украинца», поэтому они сдаются.