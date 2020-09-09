Лукашенко заявил о «сенсационной неопубликованной части» перехвата разговора о Навальном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что имеется неопубликованная часть записи с перехватом разговора Варшавы и Берлина о российском блогере Алексее Навальном, в которой якобы содержатся «сенсационные подробности».

Об этом рассказал главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который ранее был в числе представителей российских СМИ, взявших интервью у Лукашенко, передает РИА «Новости».

«У нас есть, говорит (Лукашенко), весь этот разговор, хотите послушать? Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: но тогда попросите руководителя ФСБ России (Александра Бортникова), он даст ее вам послушать, потому что я передал эту пленку ему. Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди», – рассказал он.

Ранее Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о «перехвате разговора» Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией.

В МИД Польши опровергли информацию о телефонном разговоре между абонентами в Варшаве и Берлине. В Германии назвали фиктивной запись переговоров.

Между тем медики немецкой клиники Charite сообщили, что состояние здоровья блогера улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник канцлер Германии Ангела Меркель выступила с утверждением, что Навальный якобы был отравлен.

В МИД России подчеркивали, что создается впечатление, будто сценарий с обвинениями в адрес России написан заранее: «с одной стороны, они заявляют, что обследования еще продолжаются и будут продолжены», но «с другой, вердикт уже вынесен». До это правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, сообщало, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок».

Однако омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим. Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает, что при его отравлении не использовался «Новичок».

Также об этом заявил главный токсиколог Омской области Александр Сабаев. Он указал, что врачи больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Медик отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – почки, печень, легкие – на момент пребывания пациента в клинике были интактны.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт – химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы отравлением Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что «радиоперехватом» про Навального Лукашенко подставил Москву.