Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?19 комментариев
Олимпийские чемпионы презентовали новую коллекцию бренда Putin Team Russia
Олимпийские чемпионы Александр Легков и Юрий Борзаковский провели презентацию нового имидж-проекта Putin Team Russia. Рекламная кампания приурочена к выходу новой коллекции бренда «Весна – лето».
Спортсмены транслируют идею «фигуры силы», а также отражают ведущие смыслы проекта: консолидация, командность, деятельная позиция, ценности взаимовыручки. Они выступают образцами силы и целеустремленности личности, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД,
Вместе с презентацией рекламной кампании в розничной сети бренда была запущена смена визуального ряда. В ближайшее время все посетители смогут увидеть новую имидж-историю проекта и на медиаэкранах.
В рамках рекламной кампании представлена новая коллекция бренда «Весна – лето» – линейка одежды, созданная дизайнерами PTR в соответствии с характером бренда.
Александр Легков – лыжник, олимпийский чемпион Сочи-2014, победитель Tour De Ski (2013), обладатель дистанционного кубка мира (2012-2013) являющийся амбассадором бренда с 2023 года. Юрий Борзаковский – легкоатлет, олимпийский чемпион Афин-2004, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы.
PUTIN TEAM RUSSIA – отечественный бренд качественной, технологичной и стильной одежды для повседневных образов и активного отдыха.