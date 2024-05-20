Олимпийские чемпионы презентовали новую коллекцию бренда Putin Team Russia

Tекст: Ольга Иванова

Спортсмены транслируют идею «фигуры силы», а также отражают ведущие смыслы проекта: консолидация, командность, деятельная позиция, ценности взаимовыручки. Они выступают образцами силы и целеустремленности личности, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД,

Вместе с презентацией рекламной кампании в розничной сети бренда была запущена смена визуального ряда. В ближайшее время все посетители смогут увидеть новую имидж-историю проекта и на медиаэкранах.

В рамках рекламной кампании представлена новая коллекция бренда «Весна – лето» – линейка одежды, созданная дизайнерами PTR в соответствии с характером бренда.

Александр Легков – лыжник, олимпийский чемпион Сочи-2014, победитель Tour De Ski (2013), обладатель дистанционного кубка мира (2012-2013) являющийся амбассадором бренда с 2023 года. Юрий Борзаковский – легкоатлет, олимпийский чемпион Афин-2004, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы.

PUTIN TEAM RUSSIA – отечественный бренд качественной, технологичной и стильной одежды для повседневных образов и активного отдыха.