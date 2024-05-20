Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?19 комментариев
Названо число имеющих право на доплаты пенсионеров
Доплаты к пенсии с 1 июня назначили около 4,5 млн россиян
Доплаты к пенсии с 1 июня получат около 4,5 млн пенсионеров по всей стране, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.
Он отметил, что фиксированная выплата при достижении 80 лет вырастет на 100%: повышение составит более 8 тыс. рублей. Доплату чуть более 8 тыс. рублей также получат люди с инвалидностью, получившие I группу в мае 2024 года, пишет NEWS.ru.
Также пенсии будут проиндексированы для тех пенсионеров, кто уволился с работы.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в апреле 2024 года в России вступит в силу ряд важных законов, затрагивающих различные сферы жизни.