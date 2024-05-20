Названо число имеющих право на доплаты пенсионеров

Доплаты к пенсии с 1 июня назначили около 4,5 млн россиян

Tекст: Ольга Иванова

Он отметил, что фиксированная выплата при достижении 80 лет вырастет на 100%: повышение составит более 8 тыс. рублей. Доплату чуть более 8 тыс. рублей также получат люди с инвалидностью, получившие I группу в мае 2024 года, пишет NEWS.ru.

Также пенсии будут проиндексированы для тех пенсионеров, кто уволился с работы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в апреле 2024 года в России вступит в силу ряд важных законов, затрагивающих различные сферы жизни.