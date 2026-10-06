В Демпартии США возникли разногласия из-за возможного участия Харрис в выборах

Tекст: Ольга Иванова

Возможная президентская кампания бывшего вице-президента США Камалы Харрис в 2028 году вызывает в Демократической партии опасения. Опросы функционеров показали неуверенность в ее способности вернуть демократов к власти: часть из них считает стопроцентную узнаваемость политика преимуществом, тогда как другие жаждут новых лидеров, пишет The Washington Post.

«Она необычайно популярна в партии, люди очень тепло к ней относятся и хотят, чтобы к ней относились с большим уважением», – заявил бывший директор по коммуникациям Харрис Джамал Симмонс. По его словам, многие ценят ее усилия на выборах 2024 года, однако пока неизвестно, перерастет ли это в поддержку новой президентской кампании.

Появление Харрис в предвыборной гонке способно мгновенно перестроить политическое поле, заставив конкурентов подстраиваться под нее. Так, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом уже заявил, что откажется от выдвижения в случае ее участия. При этом другие потенциальные кандидаты, включая бывшего министра транспорта Пита Буттиджича, уже начали посещать Южную Каролину, где пройдут первые демократические праймериз.

Противники возвращения Харрис опасаются, что ее выдвижение отбросит партию назад. Ожидание ее решения тормозит дискуссию о будущем демократов, в то время как избиратели хотят дать шанс новому поколению политиков. Сама бывший вице-президент отказалась от комментариев, однако ранее отмечала, что раздумывает над участием в гонке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Демократическая партия США со скандалом опубликовала доклад о поражении Камалы Харрис.

В прошлом году политик не исключила возможности вновь баллотироваться на пост президента.

После неудачи Камалы Харрис на президентских выборах внутри Демократической партии возникла напряженная ситуация.