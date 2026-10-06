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Лавров призвал не делать трагедии из итогов консультаций по Афганистану
Лавров назвал некритичным отсутствие документа на консультациях по Афганистану
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отсутствие принятого итогового документа на консультациях московского формата по Афганистану не является трагедией, и призвал прекратить вмешательство в дела региона извне.
Отсутствие итогового документа после заседания московского формата по Афганистану объясняется противоречиями между Кабулом и Исламабадом, пишет РИА «Новости».
«Действительно, это не очень приятное событие, но я не стал бы делать из этого трагедии, потому что были основания предвидеть такое развитие событий», – заявил Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул необходимость прекращения вмешательства внерегиональных игроков в дела этого геополитического пространства. По его словам, Афганистан и Пакистан заинтересованы в нормализации отношений, а Москва содействует урегулированию проблем.
Восьмое заседание московского формата консультаций по Афганистану прошло в столице 5 октября с участием спецпредставителей из России, Китая, Индии, Ирана и ряда других государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Россия предложила Афганистану и Пакистану помощь в урегулировании конфликта.
В субботу спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов назвал задачи московского формата.
В прошлом году размещение иностранных военных объектов на афганской территории назвали недопустимым.