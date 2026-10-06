Лавров призвал не делать трагедии из итогов консультаций по Афганистану

Лавров назвал некритичным отсутствие документа на консультациях по Афганистану

Tекст: Елизавета Шишкова

Отсутствие итогового документа после заседания московского формата по Афганистану объясняется противоречиями между Кабулом и Исламабадом, пишет РИА «Новости».

«Действительно, это не очень приятное событие, но я не стал бы делать из этого трагедии, потому что были основания предвидеть такое развитие событий», – заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул необходимость прекращения вмешательства внерегиональных игроков в дела этого геополитического пространства. По его словам, Афганистан и Пакистан заинтересованы в нормализации отношений, а Москва содействует урегулированию проблем.

Восьмое заседание московского формата консультаций по Афганистану прошло в столице 5 октября с участием спецпредставителей из России, Китая, Индии, Ирана и ряда других государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Россия предложила Афганистану и Пакистану помощь в урегулировании конфликта.

В субботу спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов назвал задачи московского формата.

В прошлом году размещение иностранных военных объектов на афганской территории назвали недопустимым.