Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?18 комментариев
Китай призвал США не использовать украинский кризис в геополитических целях
Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан призвал США не использовать украинский кризис для продвижения своих геополитических целей.
На заседании Совета Безопасности ООН он отметил, что отвлечение внимания и перекладывание вины являются неправильными путями разрешения украинского кризиса, поэтому Китай советует США прекратить использовать конфликт на Украине для продвижения своей геополитической стратегии, передает ТАСС.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США обеспокоены развитием отношений России и Китая и продолжают внимательно следить за ними.