Китай призвал США не использовать украинский кризис в геополитических целях

Tекст: Дарья Григоренко

На заседании Совета Безопасности ООН он отметил, что отвлечение внимания и перекладывание вины являются неправильными путями разрешения украинского кризиса, поэтому Китай советует США прекратить использовать конфликт на Украине для продвижения своей геополитической стратегии, передает ТАСС.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США обеспокоены развитием отношений России и Китая и продолжают внимательно следить за ними.