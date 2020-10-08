Иностранные эксперты прокомментировали дело Навального

За ситуацией с Алексеем Навальным стоят евроатлантические интересы, направленные на усиление антироссийской политики, при этом сам блогер рискует понизить свой политический рейтинг на родине, заявили иностранные эксперты.

Так, по мнению бывшего президента Латиноамериканского парламента (GPV) доктора Каролуса Виммера, «за делом Навального стоят евроатлантические интересы, направленные на усиление антироссийской политики».

«После подтверждения Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) использования вещества «Новичок» при предполагаемом отравлении … Навального, идет медийная и политическая манипуляция по этому делу с целью обвинить Россию без доказательств в той же форме, которая когда-то использовалась для нападения на Сирию и Ирак», – заявил Виммер журналистам.

Он заверил, что «политизация дела Навального и спекуляции желтых СМИ вокруг него очень напоминают предлог, который использовался в свое время против Ирака и Сирии для оправдания военной и дипломатической агрессии, хотя применение химического оружия никогда не могло быть доказано, и позже выяснилось, что обвинения были ложными». «Видимо, то, что интересует евроатлантические державы, это не объяснение ситуации с Навальным, а провал проекта газопровода «Северный поток – 2» между Россией и Европой», – продолжил он.

«Мы считаем, что расследование должно быть прозрачным, сейчас судебный процесс идет на уровне СМИ, политизации фактов, заявлений без доказательств, когда главу Российской Федерации Владимира Путина напрямую обвиняют в том, что он является архитектором предполагаемого отравления, – сказал Виммер.

По его словам, использование СМИ, таких как немецкий журнал Der Spiegel, для создания атмосферы русофобии в Европе, очевидно. «За этим стоят интересы военно-промышленных комплексов, которые через свои лобби в парламентах пытаются получить больший бюджет на расходы на вооружения из-за предполагаемой опасности войны с Россией», – заявил он.

Виммер, который также является членом Исполнительного комитета Всемирного совета мира, предупреждает, что «угроза введения санкций и напряженность в отношениях между Европой и Россией никоим образом не способствует созданию климата сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19 и призывам ООН. В расследованиях должны преобладать транспарентность и объективность», – заключил он.

В свою очередь журналист, координатор движения «Бессмертный полк Черногория» Игорь Дамьянович счел странным, что Навальный не понимает, что поддержка западных политиков и копирование риторики о том, что «во всем виноват Путин», скорее наклеят на него ярлык «шпиона» и «предателя», отнимут те немногочисленные оценки поддержки в общественном мнении и полностью обесценят их. «Авторитет он завоевал как борец с коррупцией. По мере того как его значение на Западе растет, Навальный реально рискует понизить свой политический рейтинг на родине», – уверен Дамьянович.

«Можно выделить как минимум два момента. Во-первых, врачи берлинской клиники Charite, а также врачи Омска, города в Сибири, где изначально был госпитализирован Навальный, не обнаружили никаких следов отравления боевым ядом. Во-вторых, почему Франция и Швеция не ответили на ряд вопросов, начиная с того, какие данные предоставили им немецкие военные специалисты из Бундесвера, был ли у них образец «Новичка» раньше и если да, то когда они его получили? Учитывая, что инцидент с Алексеем Навальным может вызвать глобальные политические потрясения, трактовки и тезисы без аргументов недопустимы», – заявил журналист.

Он напомнил, что чтобы не допустить проникновения Российской императорской армии в Берлин и Стамбул осенью 1917 года, британская разведка планировала продлить Первую мировую войну на год, организовав Февральскую революцию через своего агента Александра Керенского и либеральную оппозицию в Думе. «Свергли царя Николая II и помешали России успешно продолжить войну. Немецкая служба отреагировала на это через Александра Парвуса, организовавшего переброску Ленина из Швейцарии опломбированным дипломатическим поездом в нейтральную Швецию, а оттуда на родину. Результат – Октябрьская революция, формальный выход России и подписание Брестско-Литовского мира», – отметил он.

Дамьянович выразил мнение, что «Россия извлекла исторический урок». «У Алексея Навального не только нет шансов стать новым Лениным, но и чем заметнее политическое покровительство Запада над ним, как недавняя встреча с канцлером Ангелой Меркель, тем больше шансов потерять маргинальную поддержку, которой он пользовался у себя на родине», – добавил он.

Во вторник ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ. Юрист и общественный деятель Илья Ремесло нашел серьезные противоречия с фактами в интервью Навального блогеру Юрию Дудю.