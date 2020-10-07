Путин рассказал о спортивных нагрузках

«Черные» горнолыжные трассы, отличающиеся повышенным уровнем сложности, стали менее интересны для президента Владимира Путина, однако спортивных нагрузок он не избегает. Например, за каждый хоккейный матч теряет до 2 кг. Об этом глава государства рассказал в интервью для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» последняя часть которого была опубликована в день рождения президента.

В беседе с автором проекта Андреем Ванденко президент отметил, что перед встречей «два дня подряд в хоккей играл». «За игру 1,5-2 кг теряю. Такой нагрузочный спорт», – передает ТАСС слова Путина. Отвечая на вопрос, кто чаще становится его партнерами по хоккею, Путин сказал, что это прежде всего сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) – «ребята здоровые, все мастера спорта по единоборствам». Кто- то из них, по словам президента, и раньше умел играть в хоккей и «здорово катается», а кто-то научился теперь.

Сам Путин научился играть в хоккей уже в возрасте 60 лет. В 2011 году по его инициативе была основана Ночная хоккейная лига – любительский чемпионат страны по хоккею. Путин регулярно выходит на лед в матчах этой лиги.

Сотрудники ФСО, по словам президента, как правило, составляют ему компанию и во время горнолыжных спусков. «Они со мной [также] научились на горных лыжах кататься», – отметил он. «Только один раз было, когда они со мной не поехали», – продолжил президент. В тот раз он в горах Сочи поднялся на высоту более 2 тыс. метров. «Вертолет не мог сесть, он снижался, мы лыжи выкидывали, сами прыгали с вертолета», – объяснил Путин. Условия для фрирайда – катания по неподготовленным склонам – в тот раз были сложными, вспомнил президент. «Не было такого, не знаю, как это по-русски назвать – pulverschnee называется по-немецки, пух такой, пухляк – на нем хорошо. А здесь, наоборот, корочка была, и нога проваливалась по щиколотку, было очень тяжело», – рассказал он.

Глава государства отрицательно ответил на вопрос, катается ли он сейчас по «черным» трассам. «Нет. Ну, то есть я ездил, но сейчас уже не хочу», – сказал он.

В прошлом году Путин рассказал, как реагирует на невыполнение его поручений подчиненными.