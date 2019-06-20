Путин рассказал о реакции на невыполнение его поручений

Президент Владимир Путин в рамках прямой линии рассказал о том, как реагирует на невыполнение его поручений подчиненными.

По словам президента, дело не в границах терпения, а в том, что нужно добиться результата.

«И я уже, честно говоря, много раз отвечал на вопросы подобного рода, но самое простое в моем положении – махать шашкой, выгонять, увольнять, строгие выговоры выносить и так далее. Ну, это тоже когда-то нужно в отношении каких-то вопиющих случаев делать, безусловно. Но если кто-то что-то не делает, я считаю, что в этом есть и моя вина», – сказал Путин, передает ТАСС.