Учения КСОР ОДКБ в Армении перенесли из-за пандемии COVID-19

Учения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ «Взаимодействие – 2020» и учения разведподразделений «Поиск – 2020» в Армении, запланированные на конец октября, перенесены из-за пандемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

«Перенос учений обусловлен неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекций», – цитирует РИА «Новости» Зайнетдинова.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что Россия скоро выйдет на плато по коронавирусу, показатели прироста новых случаев будут выше весенних.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 11 тыс. 615 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4082, Санкт-Петербурге – 411, Московской области – 347.