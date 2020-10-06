Вирусолог спрогнозировал скорый выход России на плато по COVID-19

Россия скоро выйдет на плато по коронавирусу, показатели прироста новых случаев будут выше весенних, сообщил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Очень сложно предсказать, но я думаю, еще не менее месяца может идти нарастание или плато на высоком уровне. Скорее мы достаточно скоро выйдем на плато, но оно будет высокого уровня и (продлится) не меньше месяца», – рассказал Альтштейн, уточнив, что цифры суточного прироста будут выше весенних, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что несмотря на растущие показатели заболеваемости коронавирусом в России, жесткие ограничительные меры не нужны.

«Нет, я думаю, что это (локдаун – прим. ВЗГЛЯД) не нужно. И власти наши не хотят делать этот полный локдаун, а будут проводиться достаточно интенсивные, но не стопроцентные противоэпидемические мероприятия. Они будут того же самого состава: дистанцирование, маски, перчатки или мытье рук, что, с моей точки зрения, лучше, это работа в удаленном доступе», – отметил вирусолог.

По его словам, самоизоляция необходима, но она не должна проходить в жестком режиме под полицейским присмотром.

«Самоизоляция рассчитана на здравый смысл. Люди могут выходить гулять, но должны соблюдать дистанцирование. Должна быть маска, но не для того, чтобы носить ее все время, а там, где он не может дистанцироваться: в магазине, в транспорте», – добавил Альтштейн.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве из-за распространения коронавируса приостанавливается льготный проезд для школьников и бесплатный проезд для пенсионеров в общественном транспорте.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 11 тыс. 615 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4082, Санкт-Петербурге – 411, Московской области – 347.