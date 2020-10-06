Правительство Киргизии призвало сограждан к соблюдению законов

Правительство Киргизии обратилось к гражданам с призывом к стабильности и соблюдению действующего в стране законодательства.

«Мы, члены правительства Кыргызской Республики, обращаемся к гражданам Кыргызской Республики с призывом к стабильности и соблюдению норм закона», – приводит РИА «Новости» обращение кабмина.

Отмечается, что соблюдение законности необходимо для бесперебойной работы органов государственной власти и органов местного самоуправления для обеспечения жизнедеятельности и безопасности граждан.

Кроме того, важно сохранить экономическую стабильность и возможность продолжения всеми хозяйствующими субъектами экономической деятельности, подчеркнули в правительстве.

«Одним из наших приоритетов также является сохранение имиджа страны на международном уровне, как суверенного, демократичного и правового государства. Мы, ощущая свою ответственность, возложенную на нас народом Кыргызстана, продолжаем исполнять свои обязанности и свою работу», – говорится в обращении.

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты захватили и разграбили здание парламента. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.

Во вторник президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. При этом президент не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.

В то же время демонстранты освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию, а также экс-главу администрации президента Фарида Ниязова. Кроме того, демонстранты провозгласили кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии «Республика» Жоошбека Коеналиева новым «мэром» Бишкека.

При этом ЦИК Киргизии отменил итоги выборов в парламент. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему киргизской толпе удалось устроить мгновенный переворот.