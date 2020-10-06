Предшественника Арашукова в Совфеде арестовали на два месяца

В Ставрополе задержали бывшего российского сенатора Вячеслава Дерева по делу о мошенничестве, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Дерева задержали в Ставрополе. Он подозревается по делу о мошенничестве в особо крупном размере», – заявил собеседник ТАСС.

В Ставропольском краевом суде сообщили, что суд избрал Дереву меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Напомним, обвиняемый в убийствах бывший сенатор Рауф Арашуков сообщал, что его предшественник на этом посту Вячеслав Дерев давал показания против него по делу об убийстве.

Ранее отца экс-сенатора Арашукова заподозрили в хищении более 500 млн рублей, а против матери и сестры были возбуждены уголовные дела. В апреле Арашукову-старшему также предъявили обвинения в убийстве.

В конце января 2019 года сенатор Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации по обвинению в убийствах и участии в организованном преступном сообществе. Также был задержан и отец сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 млрд рублей у Газпрома. В мае Арашуков-младший был лишен статуса сенатора.