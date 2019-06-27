Свидетель обвинил Арашукова в заказном убийстве плюнувшего в его портрет человека

Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков сообщил, что его предшественник на этом посту Вячеслав Дерев дал показания против него по делу об убийстве.

«Между мной и Деревым была проведена очная ставка. Дерев сказал, что я якобы признался ему в том, что заказал (зампреда общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана) Жукова, потому что тот плюнул в мой портрет. И поэтому я убил его. Это кроме как фантастикой никак не назовешь», – заявил Арашуков в Басманном суде, где рассматривается вопрос о продлении ареста экс-сенатора, передает «Интерфакс».

Арашуков отметил, что у него с Деревым сложились неприязненные отношения и что тот якобы обещал, что Арашуков сядет в тюрьму.

В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации, обвинив в убийствах и участии в организованном преступном сообществе. Также был задержан и отец сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 млрд рублей у Газпрома. В мае Арашуков-младший был лишен статуса сенатора.