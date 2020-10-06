Путин назвал долю занимающихся спортом россиян

Доля россиян, которые занимаются спортом, с 2009 года выросла с 15% до 43%, заявил президент Владимир Путин.

«Число людей, причем разных поколений, занимающихся спортом регулярно, выросло начиная с 2009 года в 2,5 раза... То есть это даже чуть превысило заявленные в стратегии показатели, процент граждан сейчас примерно, по-моему, 43%. Напомню, что в 2009 году – 15%», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Глава государства поручил принять стратегию по развитию спорта в России. По поручению президента, профильные министерства в течение месяца должны решить вопрос по программе развития детского и юношеского спорта в стране.

Путин отметил, что тренер – такой же педагог, как и учитель физкультуры в школе, и все организации, где дети занимаются спортом, по сути своей образовательные.

«В сфере образования у нас, допустим, запрещена работа с детьми для людей, которые имеют судимости. Но это только в сфере образования. Мы уже говорили, что необходимо гармонизировать все эти отношения. Но все это завязло в межведомственных дискуссиях», – сказал глава государства.

Также президент подчеркнул, что стратегия по развитию спорта должна предусматривать форс-мажорные обстоятельства, чтобы не допустить сбоя в тренировках российских сборных.

«В новой стратегии надо обязательно предусмотреть меры, которые в случае подобных форс-мажорных обстоятельств помогут людям сохранить физическую активность, поддержат стадионы, спортклубы, секции и, конечно, не допустят сбоя тренировочного процесса наших сборных команд», – сказал Путин.

Ранее лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни в четвертый раз подряд стали регионы Северного Кавказа и юга России, а в числе замыкающих – регионы Дальнего Востока.