Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ

Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни в четвертый раз подряд стали регионы Северного Кавказа и юга России, а в числе замыкающих – регионы Дальнего Востока, свидетельствуют результаты исследования.

Эксперты РИА «Новости» подготовили рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. В основе рейтинга восемь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятие спортом и условия труда.

В лидерах рейтинга вновь оказались представители Северного Кавказа и юга России, хотя небольшая рокировка между ними произошла. На первой и второй строчках, как и год назад, расположились Республика Дагестан и Чеченская Республика. На строчку выше поднялись Республика Адыгея и Краснодарский край, заняв соответственно третье и четвертое место. Замкнула первую пятерку Кабардино-Балкарская Республика, опустившись с третьего места годом ранее.

Высокое положение регионов Северного Кавказа в рейтинге объясняется низким уровнем потребления табачных изделий и невысокими объемами продаж алкогольной продукции. Но только в Республике Дагестан высока доля занимающихся спортом и по этому показателю регион входит в число лидеров по стране.

В замыкающей рейтинг по приверженности населения ЗОЖ пятерке произошли некоторые изменения. По результатам текущего исследования в ее состав входят Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатский край, Забайкальский край и Амурская область.

Годом ранее в эту группу входил Ненецкий автономный округ, но благодаря улучшению его позиций по большинству показателей общее положение региона в рейтинге выросло и он занял 70 место. В целом же низкие позиции вышеперечисленных регионов объясняются их слабым положением по большинству учитываемых в рейтинге показателей.

За прошедший 2019 год доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, по данным Минспорта, составила 43 процента, что на 3,2 процентных пункта выше, чем годом ранее.

Согласно информации ведомства, лидерами по доле населения, занимающегося физкультурой и спортом, стал Краснодарский край, где показатель составляет 52,5 %.

Напомним, ранее в сентябре в ОП призвали восстановить систему детско-юношеского спорта.