Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ

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28 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 08:58  |  vz.ru
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Почему рубль стал выглядеть хуже других валют

Кажется, весь мир ополчился против рубля Валерий Матыцин/ТАСС
Прошедшая неделя стала самой печальной для российской валюты за последние полгода. Рубль по темпам падения выглядит хуже других валют развивающихся стран. Евро подорожал до 91 рубля, а доллар – до 78. Не за горами и более высокие отметки. Что же происходит с российской валютой – и есть ли хоть малейшая надежда на ее укрепление к Новому году? Подробности...
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Что помешало России и Японии заключить мирный договор

Владимир Путин и Синдзо Абэ могли подписать договор о мире, считает экс-премьер Японии Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В 2018 году Россия и Япония были максимально близки к заключению мирного договора, заявил экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Но этому, по его словам, помешало противостояние между Вашингтоном и Москвой. Впрочем, эксперты считают, что Абэ приукрашивает действительность: страны не были готовы к подписанию договора, так как имеют существенные разногласия по вопросу Курильских островов. Подробности...
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Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
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Лукашенко напрасно пошел на личный конфликт с Макроном

Лукашенко «пересолил», и теперь Макрон будет жаждать мести Gonzalo Fuentes,Sergei Gapon/Pool/Reuters
Получив совет от французского президента добровольно оставить свой пост, Лукашенко разродился сатирическим памфлетом, в шутку намекнув, что за интерес к Светлане Тихановской Эммануэлю Макрону придется отвечать перед женой. Подобные остроты – в стиле Батьки, но сейчас он выбрал максимально неудачное время для того, чтобы их использовать.  Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Турция ищет повод для войны на Южном Кавказе

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Военная победа в ходе блицкрига в Карабахе, на которую рассчитывают в Турции, откроет дорогу к еще большей войне. Потому позиция «пусть сами разбираются» – это «умиротворение агрессора» в стиле лорда Чемберлена. Подробности...
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В Якутии едят мамонтов и выращивают арбузы

Андрей Манчук, политолог
Местные продукты из рыбы и дичи иногда могут быть дешевле привозной импортной дряни. К примеру, большой кусок оленины обойдется в 240 рублей, а колбаса из жеребятины стоит и того меньше. Подробности...
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Почему воссоединение России и Белоруссии выгодно всем

Дмитрий Ольшанский, публицист
Ни один серьезный европейский народ не пустит Белоруссию дальше людской, и трезвая перспектива на той стороне – это лет тридцать ожидания допуска в Евросоюз, тяжелая гастарбайтерская работа и толкание локтями в очереди между Косово и Боснией. Подробности...
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Коронавирус: второе наступление на Москву

Эстония пошла путем Украины

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Туркмения добила русский язык

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ

    28 сентября 2020, 07:46

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни в четвертый раз подряд стали регионы Северного Кавказа и юга России, а в числе замыкающих – регионы Дальнего Востока, свидетельствуют результаты исследования.

    Эксперты РИА «Новости» подготовили рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. В основе рейтинга восемь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятие спортом и условия труда.

    В лидерах рейтинга вновь оказались представители Северного Кавказа и юга России, хотя небольшая рокировка между ними произошла. На первой и второй строчках, как и год назад, расположились Республика Дагестан и Чеченская Республика. На строчку выше поднялись Республика Адыгея и Краснодарский край, заняв соответственно третье и четвертое место. Замкнула первую пятерку Кабардино-Балкарская Республика, опустившись с третьего места годом ранее.

    Высокое положение регионов Северного Кавказа в рейтинге объясняется низким уровнем потребления табачных изделий и невысокими объемами продаж алкогольной продукции. Но только в Республике Дагестан высока доля занимающихся спортом и по этому показателю регион входит в число лидеров по стране.

    В замыкающей рейтинг по приверженности населения ЗОЖ пятерке произошли некоторые изменения. По результатам текущего исследования в ее состав входят Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатский край, Забайкальский край и Амурская область.

    Годом ранее в эту группу входил Ненецкий автономный округ, но благодаря улучшению его позиций по большинству показателей общее положение региона в рейтинге выросло и он занял 70 место. В целом же низкие позиции вышеперечисленных регионов объясняются их слабым положением по большинству учитываемых в рейтинге показателей.

    За прошедший 2019 год доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, по данным Минспорта, составила 43 процента, что на 3,2 процентных пункта выше, чем годом ранее.

    Согласно информации ведомства, лидерами по доле населения, занимающегося физкультурой и спортом, стал Краснодарский край, где показатель составляет 52,5 %.

    Напомним, ранее в сентябре в ОП призвали восстановить систему детско-юношеского спорта.


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