Гутерреш обратился к миру с просьбой помочь прекратить конфликт в Карабахе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал региональных и международных игроков помочь добиться срочного прекращения огня в зоне армяно-азербайджанского конфликта, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Гуттереш осудил конфликт в Карабахе, который продолжается, несмотря на неоднократные призывы международного сообщества немедленно прекратить боевые действия. Генсек также серьезно беспокоен сообщениями об обстрелах жилых зон.

«Генеральный секретарь еще раз подчеркивает, что у конфликта нет военного решения, и призывает стороны немедленно прекратить все боевые действия», – передает РИА «Новости» текст заявления Дюжаррика.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не может согласиться с мнением об отсутствии военного решения конфликта в Нагорном Карабахе. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в обострении конфликта многие обвиняют Турцию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян убежден, что Москва в случае необходимости задействует войска и обеспечит безопасность Армении – союзника по ОДКБ.

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