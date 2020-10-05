МВД Белоруссии рассказало о применении водометов при разгоне протестующих

Водометы в воскресенье в Минске на акциях протеста применялись в отношении агрессивно настроенных граждан, которые блокировали движение транспорта, а в Витебске – для оттеснения толпы, которая пыталась отбить задержанного, сообщила пресс-служба МВД Белоруссии.

Традиционные акции протеста оппозиции прошли в различных городах Белоруссии накануне, наиболее массовая состоялась в Минске. В столичной милиции сообщали о нескольких десятках задержанных за участие в несанкционированном массовом мероприятии, в отношении протестующих применялись водометы.

«В Минске в отношении агрессивно настроенных граждан, которые в нарушение ПДД выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта, применялись водометы. В Витебске для оттеснения толпы, которая пыталась отбить задержанного, а в Гродно для задержания пьяного протестующего, который оказал неповиновение милиционерам, применялся газ», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В МВД добавили, что порядка 10 тыс. человек участвовали в несанкционированной акции протеста в Минске в воскресенье.

«4 октября в стране зафиксировано десять протестных акций. Во всех областных центрах, за исключением столицы, они были немногочисленны (от 20 до 100 человек). МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения», – заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Там отмечается, что в Минске протестующие проследовали двумя колоннами по проспекту Машерова в сторону улицы Кальварийской и по проспекту Победителей в сторону улицы Немига.

«Поддавшись призывам некоторых телеграмм-каналов, часть граждан подошла к зданию ЦИП ГУВД Мингорисполкома, расположенному по 1-му пер. Окрестина. Примерно в 17.30 (совпадает с мск) протестующие объединились и продолжили движение по проспекту Дзержинского в направлении МКАД. К 18.30 несанкционированная акция завершилась», – говорится в сообщении.

«Общее количество участников протеста составило около 10 тысяч человек», – отметили в МВД.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 317 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 258 человек», – говорится в сообщении.

Напомним, Лукашенко был избран президентом 9 августа, по итогам голосования он набрал 80,1% голосов. После этого по всей Белоруссии начались массовые протестные акции. Лукашенко заявлял, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.

В воскресенье в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома сообщили, что несколько десятков протестующих задержаны во время несанкционированной акции в Минске. При этом правозащитники сообщают о задержании свыше 100 человек, включая журналистов, на митингах в разных городах Белоруссии.

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