На акции протеста в Минске задержали несколько десятков человек

Несколько десятков протестующих задержаны во время несанкционированной акции в Минске в воскресенье, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. При этом правозащитники сообщают о задержании свыше 100 человек, включая журналистов, на митингах в разных городах Белоруссии.

«Задержаны несколько десятков человек», – сообщили РИА «Новости» в главном управлении внутренних дел Мингорисполкома.

В свою очередь не зарегистрированный властями республики правозащитный центр «Весна» сообщает о задержании 110 человек на митингах в Белоруссии, наиболее массовый из которых прошел в столице республики. В частности, как сообщается, задержанные, помимо Минска, есть в Бресте, Могилеве, Бобруйске, Гомеле, Гродно.

По данным правозащитников, среди задержанных есть не менее восьми журналистов.

Тем временем в пресс-службе метрополитена белорусской столицы сообщили о возобновлении работы всех станций метро, которые были закрыты в Минске из-за акции протеста. Речь идет о станциях «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Немига», «Фрунзенская», «Молодежная», «Грушевка», «Михалово», «Петровщина» и «Малиновка».

Также восстановлена работа мобильного интернета.

Традиционные акции протеста оппозиции прошли в различных городах Белоруссии в воскресенье. В столичной милиции сообщали о нескольких десятках задержанных за участие в несанкционированном массовом мероприятии, в отношении протестующих применялись водометы.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Он заявил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.