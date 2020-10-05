Гинцбург усомнился в коллективном иммунитете к коронавирусу

Коллективный иммунитет к коронавирусу вряд ли может появиться из-за того, что люди переболеют инфекцией массово, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург поддержал мнение сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александра Чепурнова о том, что невозможно получить коллективный иммунитет к коронавирусу из-за переболевших, передает РИА «Новости».

«Возможно, он во многом и прав, потому что легкая форма заболевания не дает, как это уже известно, защиты, продолжительного иммунитета. Тяжелая форма заболевания – там тоже есть свои проблемы», – рассказал Гинцбург.

Также он добавил, что при многих тяжелых формах заболевания образуются антитела к интерферонам. При этом, каким образом и за счет чего они образуются, пока что не известно, но это отрицательным образом будет влиять на функционирование клеток памяти и на выработку антител и индукцию клеточного иммунитета.

По словам Гинцбурга, продолжительность иммунитета к коронавирусу зависит от того, в какой форме у человека проходило заболевание.

«Люди настолько разнообразны не только внешне, но и физиологически. У одних три месяца, у других полгода, в первую очередь связано с формой, с тяжестью заболевания... У некоторых антитела к интерферонам вырабатываются в большем количестве, у некоторых – в меньшем количестве», – рассказал он.

Кроме того, глава центра Гамалеи отметил, что рост и спад числа заболевших коронавирусом будут чередоваться, пока не пройдет массовая вакцинация.

«Пока все мы с вами не будем провакцинированы и хорошо защищены с помощью, собственно, иммунитета, который ... должен возникнуть в результате вакцинации... Все время будут подъемы и спады в зависимости, от сезонности, в зависимости от скученности, в зависимости от транспортных потоков, в зависимости от массы других факторов, пока эта инфекция не станет вакциноуправляемой», – рассказал Гинцбург.

Ранее опрос «Единой России» показал, что более 20% россиян готовы сделать прививку от коронавируса.

В воскресенье столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в Москве стабилизировалась, хотя больницы заполняются.

За минувшие сутки в России было выявлено 10 888 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания.

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