В России за сутки выявили 10,9 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 10 888 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 10 888 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 26,3% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3537, Санкт-Петербурге – 407, Московской области – 339.

Всего в стране выявлено 1 225 889 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 982 324 человек, из них 3181 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 117 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 21 475 человек.

Накануне, 4 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 499. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 389.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.