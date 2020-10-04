В России за сутки выявили 10,5 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 10 499 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 10 499 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 27,8% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3327, Санкт-Петербурге – 392, Московской области – 296.

Всего в стране выявлено 1 215 001 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 979 143 человек, из них 3284 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 107 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 21 358 человек.

Накануне, 3 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9859. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 640.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.