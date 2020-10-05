Белорусские телеканалы переименовали Украину и Польшу

Государственные телеканалы Белоруссии начали использовать новые геотитры для обозначения Польши, Литвы и Украины.

Теперь на белорусском телевидении эти страны названы: «бывшая Польская Народная Республика», «бывшая Советская Республика Литва», «бывшая УССР», пишет ФАН.

«Белорусское ТВ люто троллит буферных марионеток. Лучший дизайн, я считаю», – прокомментировал на своей странице в Facebook креатив белорусских телевизионщиков покинувший Киев тележурналист Максим Равреба.

Российский политолог Богдан Беспалько в своем Telegram-канале предложил Минску пойти дальше и обозначать названия городов на момент начала 20-го века. По его мнению, такие новости будут звучать гораздо интереснее.

«В бывшем административном центре Северо-Западного края Российской империи городе Вильна сепаратистский лидер встретился с …». Или: «В бывшем центре Привислееского края Российской империи городе Варшава произошло…», – представил Беспалько.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен присоединиться к европейским санкциям в отношении белорусских чиновников.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Светлана Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти».

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также его не признали в Германии, Польше, Эстонии, США, Японии и еще в ряде стран. Внешнеполитические ведомства Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию недостаточно легитимной.