Киев захотел присоединиться к санкциям ЕС против Белоруссии

Украина намерена присоединиться к европейским санкциям в отношении белорусских чиновников, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом списке. Но тем не менее, мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики», – сказал Кулеба в интервью «Би-би-си».

Он добавил, что украинская сторона делает все, чтобы «помочь народу Белоруссии», Киев считает, что необходимо выступать единым фронтом в ситуации с санкциями.

Цена такой солидарности для Украины намного выше, чем для Евросоюза или НАТО, поскольку Киев не защищен от расширения влияния России, которое угрожает безопасности страны, сказал Кулеба.

В пятницу ЕС официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в который вошли 40 человек, исключая президента Александра Лукашенко.

После этого Минск ввел санкции против ряда должностных лиц Великобритании и Канады в ответ.

Москва подчеркнула, что ответные белорусские санкции против Евросоюза автоматически применяются и в России.