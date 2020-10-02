Белоруссия ввела санкции против Великобритании и Канады

Минск ввел санкции против ряда должностных лиц Великобритании и Канады в ответ на санкции Евросоюза, заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

«Мы вводим симметричные ограничения в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее ЕС официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в который вошли 40 человек, исключая президента Александра Лукашенко.

Санкционный список Евросоюза против белорусских официальных лиц за насилие над участниками акций протеста и фальсификацию итогов президентских выборов вступил в силу.

«Данное решение вступает в силу в день публикации в журнале Европейского союза», – сказано в документе.

В санкционный список попала глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина и ряд других членов ЦИК. Их обвиняют в фальсификации итогов выборов, а также в недопущении кандидатов от оппозиции к участию избирательном процессе. ЕС отмечает, что белорусский ЦИК препятствовал работе независимых наблюдателей на избирательных участках.

Из числа представителей Избиркома Белоруссии под санкциями также оказались Ирина Целиковец, Олег Слижевский, Марина Рахманова, Игорь Плышевский, Александр Лосякин, Светлана Кацубо и другие.

Кроме того, под европейские санкции попал также глава МВД Белоруссии Юрий Караев, командир ОМОН Дмитрий Балаба и замкомандующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков.

Санкции против силовиков введены за их роль «в кампании репрессий и запугивания», которая, по мнению ЕС, была развернута против мирных демонстрантов и журналистов после выборов.

Их также обвиняют в участии в «незаконных арестах», «недостойном обращении» с задержанными, в том числе, в пытках.

Напомним, Евросоюз решил ввести санкции против Белоруссии, но не стал вводить их против Турции. В ответ Минск ввел свои санкции против ЕС.

В Кремле заявили, что отсутствие в данном списке Лукашенко является «скорее позитивным» сигналом, но в целом к санкциям относится крайне негативно.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Евросоюз пожалел и турецкого лидера Реджепа Эрдогана, и главу Белоруссии Александра Лукашенко.