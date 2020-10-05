Минобороны Армении показало видео ударов Азербайджана по Степанакерту

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян опубликовала видео ударов по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту.

В ролике видны удары по городу, перед этим слышен звук воздушной тревоги. Во второй части видео показаны последствия удара: искореженные гражданские машины, разрушенные жилые дома, воронки от разорвавшихся снарядов, передает РИА «Новости».

В понедельник утром на окраине Степанакерта вновь прогремели взрывы.

В минувшую субботу в парламенте Армении сообщили, что столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт осталась без света из-за обстрела города со стороны вооруженных сил Азербайджана.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в прошлое воскресенье. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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