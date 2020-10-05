На окраине Степанакерта прогремели взрывы

Четыре небольших взрыва раздались в понедельник утром на окраине Степанакерта, сообщил очевидец с места событий.

По словам очевидца, места разрыва снарядов точно не установлены. Население города, тем не менее, решило спуститься в подвалы, передает РИА «Новости».

В остальном ночь с воскресенья на понедельник в Степанакерте прошла тихо. В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики сильный туман, который затрудняет координацию обстрелов, сообщил очевидец.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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