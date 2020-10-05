Пушков объяснил время возобновления конфликта в Карабахе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков объяснил время возобновления конфликта в Нагорном Карабахе.

«То, что именно период правления [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна был выбран Баку и Анкарой для военного удара, не подлежит сомнению. Это не простое совпадение, а осознанный расчет. В том числе из-за тенденции нового правительства Армении ставить по сомнения отношения с Россией. А в Анкаре прекрасно знают, что страны Запада, к которым так тянется в последнее время Ереван, в критической ситуации не придут Пашиняну на помощь», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

«Одно дело – оттягивать Армению от России, это – любимое дело. И совсем другое – встать на ее защиту. Как говорят в Одессе, две большие разницы», – отметил сенатор.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в срыве усилий Минской группы ОБСЕ по установлению мира в Нагорном Карабахе. Алиев заявил, что «неоднократно просил Минскую группу ОБСЕ, мировое сообщество повлиять на Ереван». «Минская группа, Евросоюз заявили, что это их не интересует. Тогда почему сейчас интересует?», – задался вопросом Алиев.

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В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров после телефонных переговоров с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном подтвердил готовность Москвы содействовать сторонам нагорно-карабахского конфликта в возвращении процесса урегулирования в политико-дипломатическое русло под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ в соответствии с совместным заявлением президентов России, США и Франции.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что такие вопросы, как ввод российских миротворцев в Карабах, «могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках «Минской группы» ОБСЕ». В Кремле подчеркнули, что Россия может ввести миротворцев в Нагорный Карабах только с согласия Азербайджана и Армении.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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