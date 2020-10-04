Лавров заявил о готовности России помочь урегулированию в Карабахе

Министр иностранных дел Сергей Лавров в воскресенье провел телефонные переговоры с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, в ходе которых обсуждалась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщили в МИД России.

«В центре внимания находились вопросы, связанные с поиском выхода из ситуации, сложившейся в зоне нагорно-карабахского конфликта», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

Лавров выразил озабоченность в связи с ростом жертв среди мирного населения.

«Отмечена необходимость скорейшего прекращения огня. Подтверждена готовность содействовать сторонам в возвращении процесса нагорно-карабахского урегулирования в политико-дипломатическое русло под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ в соответствии с совместным заявлением президентов России, США и Франции», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.