Трамп устроил «сюрприз» для собравшихся у госпиталя сторонников

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал устроить «небольшой сюрприз для великолепных патриотов» у Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, после чего появился перед собравшимися на улице сторонниками.

Трамп опубликовал в своем Twitter видеообращение, пообещав устроить «небольшой сюрприз для тех великолепных патриотов, которые собрались на улице» перед Национальным военно-медицинским центром имени Уолтера Рида.

«У них с собой флаги в поддержку Трампа, и они любят свою страну, так что <...> я вскоре устрою небольшой неожиданный визит», – добавил глава американского государства.

Через некоторое время по перекрытой улице у военно-медицинского центра проехал кортеж американского лидера. Трамп помахал собравшимся у госпиталя из окна автомобиля. На американском лидере и сопровождавших президента США людях были медицинские маски. После короткой поездки кортеж вернулся на территорию военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, передает ТАСС.

«Это очень интересный опыт. Я многое узнал о коронавирусе. Я узнал о нем, действительно испытав это на себе. Это настоящая школа, а не сведения, полученные из книг, и я уяснил это, я теперь это понимаю», – сказал Трамп в видеообращении.

Накануне лечащий врач американского президента Шон Конли назвал возможный срок выписки Трампа из больницы.

Напомним, в пятницу глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием президента Соединенных Штатов. Вечером Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса, а в субботу ночью госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд. Специалисты центра приняли решение начать лечение препаратом «Ремдесивир».

Позже появились сведения, что американский лидер до госпитализации получал кислородную поддержку. В воскресенье Белый дом признал, что Трамп до госпитализации испытывал резкое снижение уровня насыщения крови кислородом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД