Военные грузовики и спецтехника выдвинулись в центр Минска

Военные грузовики для перевозки личного состава, автобусы с силовиками, спецтехника и автозаки выдвинулись в воскресенье утром в центр Минска, сообщили очевидцы.

По словам жительницы белорусской столицы, колонна выехала из микрорайона Уручье, где базируется спецназ внутренних войск МВД, и движется по проспекту Независимости, где белорусская оппозиция намерена провести акцию протеста, передает ТАСС.

Как рассказала очевидец, «колонна движется в сопровождении ГАИ». «Утром в Минске обстановка пока достаточно спокойная. Центральные проспекты и улицы города пока остаются открытыми для движения автотранспорта. Улицы патрулируют отдельные наряды милиции. В центре белорусской столицы закрыты многие парковки, площадь Независимости уже оцеплена силовиками, здесь же сосредоточивают спецтехнику», – сообщила она.

По данным других очевидцев, на автомагистралях, ведущих в Минск, дежурят экипажи ГАИ. «Некоторые из сотрудников вооружены автоматами Калашникова», – рассказал один из жителей белорусской столицы.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Светлана Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти».

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также его не признали в Германии, Польше, Эстонии, США, Японии и еще в ряде стран. Внешнеполитические ведомства Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию недостаточно легитимной.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе выступления на ГА ООН обвинил Запад в попытке ввергнуть республику в хаос.