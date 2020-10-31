В Белоруссии сообщили о задержании вооруженных радикалов на границе с Украиной

Белорусские пограничники задержали группу вооруженных радикалов на границе с Украиной, сообщил представитель государственного погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

«Вблизи украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района маневренной группой Мозырского пограничного отряда блокирована и задержана группа радикально настроенных лиц из четырех сторонников анархистского движения», – передает сообщение Бычковского РИА «Новости».

Силовики обнаружили у задержанных две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевую ручную гранату, травматический пистолет с патронами к нему, холодное оружие и баллончики с перцовым газом, а также форму и рюкзаки военного образца, палатки, саперную лопату, топор и фонари. Из техники у радикалов имелись ноутбуки, планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамера, флеш-накопители, сим-карта украинского мобильного оператора и средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения. По словам Бычковского, задержанные располагали банковскими картами и различной валютой.

В августе в Харьковской области радикалы напали на автобус с членами общественного движения «Патриоты — За жизнь».