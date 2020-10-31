Число жертв землетрясения в Турции выросло до 26 человек

Количество погибших при землетрясении в Турции возросло до 26 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«У нас 26 погибших, 25 человек находятся в реанимации, 381 на стационарном лечении. 504 человека выписаны. Дежурство в Измире осуществляют 112 бригад скорой помощи», – написал министр в Twitter.

В пятницу землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар в провинции Измир. На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунами. Информации о пострадавших россиянах не поступало, но у берегов Измира оставался российский танкер.



Также в результате землетрясения на Самосе погибли двое детей.

После в Эгейском море у берегов Турции произошло второе землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр стихии находился в 20 километрах от района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе страны.