Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.6 комментариев
Путин обсудил с Эрдоганом итоги саммита с США в Анкоридже
Путин обсудил с Эрдоганом переговоры с Трампом в Анкоридже
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом обсудил российско-американский саммит и поблагодарил Турцию за содействие диалогу с Украиной, сообщили в Кремле.
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается в Telegram-канале Кремля.
В ходе беседы российский лидер поделился оценками прошедшей российско-американской встречи на высшем уровне в Анкоридже.
Путин и Эрдоган затронули ситуацию вокруг Украины, а также обсудили роль Турции, которая, как отметил Путин, оказывает существенное содействие в организации переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле.
Помимо вопросов международной повестки, президенты рассмотрели развитие двусторонних торгово-инвестиционных отношений. Стороны договорились поддерживать личные контакты по актуальным вопросам.
Ранее президент России Владимир Путин обсудил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом основные итоги своих недавних контактов с президентом США Дональдом Трампом.