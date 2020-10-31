Нацгвардия США сформировала подразделение по быстрому реагированию на беспорядки

Национальная гвардия Соединенных Штатов сформировала подразделение, которое состоит из военных полицейских и может быть использовано для принятия мер в случае возникновения беспорядков после запланированных на 3 ноября всеобщих выборов в стране, сообщила газета The Washington Post.

Согласно информации издания, подразделение было сформировано еще в сентябре и изначально предназначалось для ликвидации последствий стихийных бедствий. Тогда речь шла о том, что это будут «силы быстрого реагирования». Однако позднее «название смягчили» и изменили на «региональное подразделение реагирования», так как«новое название более точно описывает задачи» подразделения, передает ТАСС.

Отмечается, что в нем в общей сложности насчитывается около 600 военнослужащих, которые дислоцированы в штатах Алабама и Аризона. The Washington Post добавляет, что в связи с небольшой численностью подразделение будет использоваться для оперативного – в течение 24 часов – укрепления сил на местах в случае беспорядков.

Таким образом, части американской Нацгвардии расквартированы в каждом штате, подчиняются губернаторам и президенту. Нацгвардия является организованным резервом армии (Сухопутных войск) и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, например, для ликвидации последствий стихийных бедствий, поддержания правопорядка. По решению президента США Дональда Трампа Нацгвардия также может быть использована для поддержки вооруженных сил, в том числе за пределами страны.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Сам Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах страны в городе Уэст-Палм-бич во Флориде, он отдал голос за свою кандидатуру.

Напомним, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в конце мая в американских городах вспыхнули беспорядкии. которые продолжаются до сих пор.