На Украине заявили о поставках оружия в Азербайджан через Турцию

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что ему стало известно о поставках Киевом оружия в Азербайджан.

«Мне стало известно, что Украина активно участвует в военном конфликте между Арменией и Турцией с Азербайджаном, на стороне Азербайджана, поставляя туда оружие. Очередной груз от «Укрспецэкспорта» вылетел в Стамбул, а оттуда в Баку, где получатель – МО Азербайджана», – написал Кива в своем телеграм-канале.

Он также разместил скриншот с сайта Flightradar 24. Согласно скриншоту, самолет Boeing 747 – 4R7 (F) с грузом «оборудование» вылетел из Киева 30 октября в 6.22 (7.22 мск). «Готовлю депутатский запрос», – добавил депутат.

Ранее сообщалось, что жители Армении начали призывать соотечественников отказываться от покупки украинских и турецких товаров. Участники акции заявляют, что те, кто покупает украинские товары, вооружают турецких военных.

Отмечалось, что волна возмущения армян возросла после визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию и подписания там рамочного военного соглашения между Киевом и Анкарой.

Напомним, конфликт в Карабахе начался 27 сентября. С утра понедельника в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.