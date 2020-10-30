Лукашенко жестко ответил на вопрос об уходе из политики

Белорусский лидер Александр Лукашенко на вопрос о возможном окончании своей политической карьеры ответил словами «не дождетесь». По его словам, он намерен продолжать заниматься политикой даже после ухода с поста президента.

Глава государства, рассуждая о якобы закате своей политической карьеры, отметил, что «никогда не бежал и бежать не собирается», передает БелТА.

«Да не дождетесь! Это не значит, что я буду посиневшими пальцами, как говорил, держаться за это кресло. Нет. Политика – это не только президент. Мы с вами рано или поздно уйдем с этих должностей, но мы не уйдем от сохранения того, что мы сейчас сберегли», – сказал он.

Лукашенко добавил, что готов послужить государству, даже находясь на пенсии, если белорусский народ «позовет его к себе».

«И если новый президент, генералы, придя после нас, захотят совета и помощи, поддержки, мы им окажем. Вот и вся моя политика», – подчеркнул он.

Ранее Лукашенко предупредил участников акций протеста, которые пытаются дестабилизировать инфраструктуру, что их больше «в плен брать не будут», а прикоснувшиеся к силовикам «останутся без рук».

Напомним, в воскресенье лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о начале «общенациональной забастовки» в республике с 26 октября после того, как Лукашенко не выполнил ультиматум оппозиции.

В городах республики прошли акции протеста. Сообщалось о десятках задержанных в Лиде и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.