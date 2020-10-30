Лукашенко пригрозил участникам беспорядков лишением рук

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с коллективом МВД предупредил участников акций протеста, которые пытаются дестабилизировать инфраструктуру, что их больше «в плен брать не будут», а прикоснувшиеся к силовикам «останутся без рук».

«Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог, кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил. Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем», – цитирует БелТА Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, если кто-то из протестующих «прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук».

«Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше – все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать», – указал президент.

Также Лукашенко отметил, что участники несанкционированных акций уже прошли по методичке цветных революций семь или восемь различных этапов, подойдя к последним. В связи с этим президент распорядился реагировать на протесты «красиво, чтобы комар носа не подточил».

«Мы сегодня живем не в вакууме. Это не середина прошлого века. Времена изменились, и вы это прекрасно видите и знаете. И только тот победит, кто имеет железную волю и терпение», – подытожил он.

Президент отметил, что современная война, как правило, начинается не с внешней агрессии, а с расшатывания государства изнутри.

«Я хочу, чтобы не только присутствующие сегодня сотрудники внутренних дел, но и армия поняла, что война – это не та война, которая была, что она начиналась с внешней агрессии. Любая война начнется изнутри. Ее так и готовили у нас. Поэтому все должны понимать, что мы мобилизуем все, что у нас есть для того, чтобы защитить свою страну, свою землю и свои семьи, своих детей. Я хочу, чтобы вы это понимали», – сказал президент.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что клянется решать все вопросы, в том числе касающиеся конституционной реформы, только так, как того хочет белорусский народ.

Ранее министр внутренних дел республики Юрий Караев заявил, что при возможных диверсиях и терактах во время протестных акций в Белоруссии допускается применение боевого оружия.

Напомним, в воскресенье лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о начале «общенациональной забастовки» в республике с 26 октября после того, как Лукашенко не выполнил ультиматум оппозиции.

В городах республики прошли акции протеста. Сообщалось о десятках задержанных в Лиде и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.