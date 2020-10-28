В МВД Белоруссии назвали условие применения боевого оружия на митингах

При возможных диверсиях и терактах во время протестных акций в Белоруссии допускается применение боевого оружия, заявил министр внутренних дел республики Юрий Караев.

«Боевое оружие, прежде всего, применимо при пресечении действий преступников, когда все остальные методы уже иссякли. И ничего страшного в этом заявлении нет», – сказал министр в интервью политологу Александру Сосновскому, которое опубликовано в Telegram-канале Белорусского союза журналистов.

Караев подчеркнул, что не шло речи о том, что боевое оружие будет применяться без разбору по мирным протестующим.

«Человек совершает диверсию или террористический акт. Нападет на сотрудника милиции. Оказывает ему не просто сопротивление, а применяет насилие. Естественно, он должен быть остановлен всем имеющимся арсеналом у сотрудника милиции: от физической силы до боевого оружия», – отметил глава МВД Белоруссии.

Кроме того, по слова Караева, в республику не пустили около тысячи «иностранных инструкторов» для протестующих.

«До тысячи пытались проникнуть. К счастью для нас и к сожалению для них, работает прекрасно Госпогранкомитет, который профессионально отсекает их. И такого уже прямо присутствия инструкторов мы не чувствуем. Единичные случаи есть», – сказал министр.

Напомним, в воскресенье лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о начале «общенациональной забастовки» в республике с 26 октября после того, как Лукашенко не выполнил ультиматум оппозиции.

В городах республики прошли акции протеста. Сообщалось о десятках задержанных в Лиде и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске.

Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.