Власти Москвы опровергли ажиотажный спрос на продукты

В Москве не наблюдается ажиотажный спрос на продукты, магазины обеспечены запасом товаров, заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Мы не наблюдаем ажиотажного спроса, все необходимые продукты есть на полках в магазинах и в достаточном количестве на складах», – цитирует РИА «Новости» Немерюка.

Ранее СМИ сообщили, что около трети жителей России готовятся к введению новых ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса и закупают впрок товары первой необходимости.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как пандемия коронавируса изменила расходы граждан.