Россияне начали запасаться товарами в ожидании новых карантинных мер

Около трети жителей России готовятся к введению новых ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса и закупают впрок товары первой необходимости, следует из исследования агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe.

В частности, 20% опрошенных начали закупать товары первой необходимости, а 12% респондентов, помимо этого, закупаются впрок и другими непродовольственными товарами, передает РБК.

Исследование показало, что 51% жителей регионов стали чаще совершать покупки в своем районе осенью, когда вновь начали вводить ограничения. В свою очередь 40% опрошенных вынуждены начать экономить и стараться покупать лишь самое необходимое.

Опрос проводился в интернете среди 1611 пользователей старше 18 лет: 18% опрошенных были из Москвы, 8% – из Санкт-Петербурга, 22% – из других городов-миллионников.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как пандемия коронавируса изменила расходы граждан.