На Западе назвали лучший танк для «третьей мировой войны» Индия провела испытания способной нести ядерный заряд гиперзвуковой ракеты «Шаурья» 3 октября 2020, 15:54 Текст: Алексей Дегтярев

Индия заявила об успешных испытаниях новой модификации сверхзвуковой баллистической ракеты малой дальности «Шаурья», которая может нести ядерный заряд. Испытания проводила Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) на полигоне в восточном штате Одиша, передает ТАСС со ссылкой на агентство АНИ. Ракета способна наносить точные удары по целям на расстоянии до 800 километров. Новая модификация отличается простотой в эксплуатации и меньшим весом. Его могут поставить на вооружение страны. 30 сентября Индия провела успешные испытания сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos с разгонным блоком и планером индийского производства. Ранее российско-индийские ракеты BrahMos получили разрешение на экспорт. Скорость ракеты, согласно заявлениям разработчиков, составит 6-7 Махов.

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