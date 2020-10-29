Канадский полицейский застрелил мужчину с ножом

Полицейский застрелил мужчину с ножом в Монреале (канадская провинция Квебек), полицейский надзорный орган провинции начал расследование инцидента, сообщили на местном телеканале CTV.

Утром в четверг правоохранители заметили мужчину с ножом, который направлялся в сторону полицейского автомобиля. Сообщается, что мужчина вел себя неадекватно. Находившиеся там полицейские выстрелили, мужчина с ножом в руках скончался на месте, передает РИА «Новости».

Кроме того, власти призывают свидетелей произошедшего сообщить имеющуюся информацию для содействия расследованию.

Ранее вооруженный мужчина попытался напасть на полицейских во французском Авиньоне. Также 29 октября в немецком Кемпене машина въехала в толпу прохожих, погиб один человек, трое получили тяжелые травмы.

До этого утром вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Власти Франции признали произошедшее терактом, назвали нападение «исламофашизмом» и призвали его искоренить.