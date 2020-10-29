Путин анонсировал создание в России собственной системы регулирования интернета

Россия не будет использовать какую-либо из иностранных моделей регулирования интернета и защиты персональных данных, а создаст свою собственную схему, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы не планируем следовать каким-то уже сложившимся схемам. Если вы сказали, хотим мы китайскую схему, связанную с защитой данных, или европейскую, – у нас будет российская», – сказал Путин на заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!», передает ТАСС.

Он отметил, что сфера защиты персональных данных чрезвычайно важна, так как она относится к правам человека, и «человек имеет право на то, чтобы защитить себя, свою семью от злоупотреблений в этой сфере». По его словам, действия российских властей в области защиты персональных данных будут очень аккуратными, чтобы эта сфера не была заморожена и позволяла развиваться всем отраслям, но чтобы при этом граждане чувствовали себя защищенными.

«Я сейчас не буду говорить об окончательных решениях, мы думаем над этим. Но запретительных мер, которые бы свели на нет саму идею, мы, конечно, внедрять не намерены», – подчеркнул президент.

Комментируя слова Путина, руководитель ВТБ Андрей Костин заметил, что большой объем персональной информации проходит через частные компании. В частности, он рассказал о случае, произошедшем с ним в спортклубе, когда для запуска беговой дорожки нужно было ввести личные данные. «Мне говорят: «Фамилия, имя, дата рождения и ваша электронная почта». Я удивился желанию беговой дорожки так близко со мной познакомиться и пересел на велосипед, который был, видимо, старой модели и не требовал этого», – добавил Костин, спросив у президента, может ли государство регулировать требуемый частными структурами объем информации.

Путин ответил, что власти постараются найти «адекватное, сбалансированное решение, имея в виду и технологические возможности». «Об этом нужно подумать, работать нужно с нашими передовыми компаниями», – добавил он. Отвечая на вопрос, не спрашивала ли беговая дорожка президента его имя, Путин сказал: «Я занимаюсь регулярно, я привык сам спрашивать, а не отвечать на вопросы».

Ранее член Общественной палаты Екатерина Мизулина предлагала воплотить законодательно идею ограничивать скорость интернета для соцсетей и мессенджеров, которые откажутся регистрироваться в России.