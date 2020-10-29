Иран предложил урегулировать конфликт в Карабахе без участия США и Франции

Иран выступил с инициативой по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, где ведущая роль будет отведена странам региона, сообщил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи по прибытии в Москву.

«Мы берем на себя ответственность и поможем разрешить кризис», – передает ТАСС слова Арагчи.

«Мы предложили региональный подход от стран, ключевая роль которых заключается в разрешении этого кризиса, и Россия является одной из важных стран в регионе», – сказал он.

По его словам, Минская группа ОБСЕ продемонстрировала неэффективность при решении проблемы Нагорного Карабаха.

«Вот уже 30 лет, как сформирована Минская группа, но она не смогла найти способ долгосрочного решения этой проблемы. Эта группа показала свою неэффективность», – приводит его слова пресс-служба посольства исламской республики в Москве.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября.В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.