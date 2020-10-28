Орбан поздравил Партию венгров Украины с успехом на выборах в Закарпатье

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил поздравление лидеру Партии венгров Украины Ласло Брензовичу с успехом на выборах в Закарпатской области, сообщило венгерское агентство МТИ со ссылкой на пресс-секретаря главы венгерского правительства Берталана Хаваши.

«Результаты голосования продемонстрировали, что закарпатские венгры гордятся своими тысячелетними корнями, взяли свое будущее в собственные руки и хотят развиваться, как венгры у себя на родине. Я считаю, что сохраненные и завоеванные кресла в мэрии и парламенте являются важными гарантиями для продолжения проектов развития, начатых в Закарпатье в последние годы», – приводит ТАСС послание Орбана.

В воскресенье на Украине прошли выборы местных органов власти. Для страны это уже третья по счету общенациональная избирательная кампания за последние полтора года: в апреле 2019 украинцы избрали президентом Владимира Зеленского, а в июле прошли досрочные выборы в Верховную раду.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в этот же день написал в Fecebook, что в Закарпатский областной совет баллотируется только одна венгерская партия – Партия венгров Украины. Он призывал поддержать на выборах главы администрации города Берегово действующего мэра Золтана Бабяка. Согласно данным телеканала «Украина-24», Партия венгров Украины набирает 5,35% голосов на выборах депутатов Ужгородского городского совета в Закарпатской области и будет представлена в нем. МИД Украины в понедельник вручил послу Венгрии ноту протеста в связи с политической агитацией венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах.

Напомним, Венгрия выступает против украинского закона об образовании, требуя вернуть закарпатским венграм право на обучение на родном языке. Киев же обвиняет Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины. Россия также выступает против нового законодательства на Украине, которое значительно ущемляет права многочисленных русскоязычных жителей страны.

Ситуация ухудшилась, когда в Закарпатье начали выдавать венгерские паспорта. Украина выслала венгерского консула из страны. При этом на Украине заявляли, что позднее венгерские власти будто бы начали массово забирать паспорта, выданные жителям Закарпатской области.