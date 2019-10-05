Власти Венгрии начали изымать выданные жителям Закарпатья паспорта

Венгерские власти массово забирают паспорта, выданные жителям Закарпатской области Украины, сообщил бывший глава областной администрации Геннадий Москаль.

Москаль сообщил украинскому изданию «Обозреватель», что паспорта изымаются, потому что получившие их не являются этническими венграми.

«Сейчас идут суды один за другим», – сказал он.

По словам Москаля, жителям Закарпатья дали возможность сдать экзамен на знание венгерского языка.

«Оказалось, что больше половины паспортов было выдано тем, кто не является этническими венграми, не знает языка, проживает в Киеве или еще где-то», – добавил он.

По словам экс-губернатора, паспорта забирают сотрудники полиции.

Напомним, отношения Украины и Венгрии обострились из-за принятого Киевом закона об образовании, из-за которого оказались ущемлены права национальных меньшинств. Будапешт называл новый закон Украины об образовании полуфашистским.

Ситуация стала еще хуже, когда в Закарпатье начали выдавать венгерские паспорта. Украина выслала венгерского консула из страны.